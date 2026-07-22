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Ким: работа Wildberries по вывозу товаров будет нормализована в течение суток

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким рассказала о текущем состоянии работы маркетплейса после ударов Вооруженных сил Украины по логистическим центрам компании. Она отметила, что все товары, представленные в приложении Wildberries, доступны к заказу, несмотря на повреждения складов.

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким рассказала о текущем состоянии работы маркетплейса после ударов Вооруженных сил Украины по логистическим центрам компании. Она отметила, что все товары, представленные в приложении Wildberries, доступны к заказу, несмотря на повреждения складов.

Госпожа Ким подчеркнула, что логистическая инфраструктура Wildberries позволяет быстро перестраивать процессы, чтобы пользователям было удобно пользоваться сервисом. В частности, сейчас все усилия направлены на перераспределение товаров по складам для обеспечения их быстрой оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров. По ее словам, работа сервиса по вывозу товаров на склады будет нормализована в течение суток.

Ранее доставка и приемка товаров на склады в Краснодаре и Невинномысске были временно приостановлены. Товары, которые планировали привезти на эти объекты, можно отменить или направить на другие склады. В Тамбове и Электростали скоро восстановят доступ продавцов к остаткам товаров, а данные о наличии продукции на других складах вскоре станут доступны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ягодный взрыв».

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