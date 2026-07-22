Ким: работа Wildberries по вывозу товаров будет нормализована в течение суток

Ранее доставка и приемка товаров на склады в Краснодаре и Невинномысске были временно приостановлены. Товары, которые планировали привезти на эти объекты, можно отменить или направить на другие склады. В Тамбове и Электростали скоро восстановят доступ продавцов к остаткам товаров, а данные о наличии продукции на других складах вскоре станут доступны.