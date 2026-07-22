Дмитриев увязал подорожание газа в Европе с отказом от поставок из РФ

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, учитывая намерение Евросоюза полностью отказаться от российского газа, может сама досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские компании уже в ближайшее время перенаправят часть поставок СПГ из Европы в дружественные страны, в том числе Китай, Индию, Таиланд и Филиппины, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Евросоюза.