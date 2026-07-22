Дмитриев увязал подорожание газа в Европе с отказом от поставок из РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Рост цен на газ в Европе на 50% связан с надвигающимся энергетическим кризисом и отказом от российского газа. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Зима наступает по мере того, как цены на газ взлетают на 50% в связи с надвигающимся цунами в виде энергетического кризиса и отказом от российского газа», — написал он в X. Ранее Дмитриев заявил, что ошибочные решения ЕС в сфере энергетики проявятся с наступлением зимы.
26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. При этом запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны были завершиться до 17 июня 2026 года.
При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, учитывая намерение Евросоюза полностью отказаться от российского газа, может сама досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские компании уже в ближайшее время перенаправят часть поставок СПГ из Европы в дружественные страны, в том числе Китай, Индию, Таиланд и Филиппины, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Евросоюза.
Согласно подсчетам ТАСС, Россия по итогам 2025 года заняла второе место после США по стоимости импорта СПГ Евросоюзом. Ее доля составила 16,1% (или 16,2% в совокупной стоимости закупок СПГ и трубопроводного газа). По объемам поставок Россия обеспечила около 14% импорта СПГ в ЕС (12,1% от общего объема поставок газа, включая трубопроводный). Общие поставки России в Европу в 2025 году составили 38 млрд куб. м, из которых чуть более 20 млрд куб. м пришлось на СПГ.