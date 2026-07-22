«Сберинвестиции» признаны наиболее выгодным брокером для большинства инвесторов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. «Сберинвестиции» возглавили рейтинг брокеров с лучшими тарифами для начинающих, консервативных и массовых инвесторов по версии консалтинговой компании Frank RG. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
«Сберинвестиции» стали лидером сравнения тарифов и условий брокерского обслуживания. Тарифы Сбера признаны лучшими для начинающих и консервативных инвесторов, а также для инвесторов с объемом портфеля до 100 тыс. рублей.
«Выгодные тарифы — один из ключевых критериев выбора брокера, — сказал руководитель брокерского бизнеса “Сберинвестиций” Станислав Портненко. — Низкие комиссии и отсутствие скрытых платежей существенно влияют на решение открыть счет у большинства инвесторов».
Он отметил, что для опытных трейдеров «Сберинвестиции» недавно отменили комиссию за участие в первичных размещениях, а в ближайшее время планируют сделать то же и по всем биржевым фондам.
Аналитики Frank RG разработали расчетную модель, которая позволяет сравнивать привлекательность тарифов для инвесторов нескольких профилей с разным объемом капитала — новичок, консервативный инвестор, инвестор смешанной стратегии и профессионал.