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США допускают введение санкций против китайских компаний в сфере ИИ

В конце июня американский вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что КНР опережает Соединенные Штаты в сфере искусственного интеллекта благодаря активному развитию энергетической инфраструктуры, необходимой для работы дата-центров.

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент допустил введение санкций в отношении китайских компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, в случае проведения ими масштабных атак. Соответствующее заявление он разместил в X.

«В случае проведения фирмами из КНР скрытых атак промышленного масштаба с применением метода дистилляции (обучения одной ИИ-модели на основе ответов другой модели — прим. ТАСС), представляющих собой кражу интеллектуальной собственности, будет рассмотрена возможность введения рестрикций и включения в санкционные списки», — написал Бессент.

В конце июня американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью журналисту Майклу Ноулзу признал, что Китай опережает США в сфере искусственного интеллекта благодаря активному развитию энергетической инфраструктуры, необходимой для работы дата-центров.

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