США допускают введение санкций против китайских компаний в сфере ИИ

«В случае проведения фирмами из КНР скрытых атак промышленного масштаба с применением метода дистилляции (обучения одной ИИ-модели на основе ответов другой модели — прим. ТАСС), представляющих собой кражу интеллектуальной собственности, будет рассмотрена возможность введения рестрикций и включения в санкционные списки», — написал Бессент.