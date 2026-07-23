Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 23 июля

Национальным баном изменены курсы валют на 23 июля, четверг. В итоге стали ниже курс доллара, курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 23 июля, Национальный банк определил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8909 белорусского рубля, 1 евро — 3,2969 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6842 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на среду, 22 июля, курс доллара стал ниже, также были уменьшены курс евро и курс российского рубля на четверг, 23 июля. Сильнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0017 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0072 белрубля, а курс российского рубля опустился на 0,0012 белрубля.
Тем временем Минсельхозпрод изменил цены на мясо, молоко, сливки и сливочное масло.