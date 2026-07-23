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Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 23 июля

Нацбанк понизил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 23 июля, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальным баном изменены курсы валют на 23 июля, четверг. В итоге стали ниже курс доллара, курс евро и курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на четверг, 23 июля, Национальный банк определил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8909 белорусского рубля, 1 евро — 3,2969 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6842 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на среду, 22 июля, курс доллара стал ниже, также были уменьшены курс евро и курс российского рубля на четверг, 23 июля. Сильнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0017 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0072 белрубля, а курс российского рубля опустился на 0,0012 белрубля.

Тем временем Минсельхозпрод изменил цены на мясо, молоко, сливки и сливочное масло.

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