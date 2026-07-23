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FT: в ЕС могут разрешить перевозку СПГ из РФ в третьи страны еще на год

В рамках нового пакета санкций странам ЕС могут разрешить перевозку российского СПГ в третьи страны еще на год.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз рассматривает возможность сохранить для компаний блока право перевозить российский сжиженный природный газ в третьи страны еще на один год. Как сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, соответствующее положение может войти в новый пакет санкций против России.

По информации издания, окончательное решение по этому вопросу должны принять представители всех 27 стран ЕС. Предполагается, что срок действия разрешения составит 12 месяцев с возможностью последующего продления.

При этом обсуждаемый механизм предусматривает ограничение объемов транспортировки. Согласно предварительным данным, поставки российского СПГ в третьи страны планируется сохранить на уровне показателей 2025 года.

Ранее сообщалось, что отказ от российского газа, который долгое время был ключевым драйвером развития промышленности Европы, оказался фатальным.

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