FT: в ЕС могут разрешить перевозку СПГ из РФ в третьи страны еще на год

Евросоюз рассматривает возможность сохранить для компаний блока право перевозить российский сжиженный природный газ в третьи страны еще на один год. Как сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, соответствующее положение может войти в новый пакет санкций против России.
По информации издания, окончательное решение по этому вопросу должны принять представители всех 27 стран ЕС. Предполагается, что срок действия разрешения составит 12 месяцев с возможностью последующего продления.
При этом обсуждаемый механизм предусматривает ограничение объемов транспортировки. Согласно предварительным данным, поставки российского СПГ в третьи страны планируется сохранить на уровне показателей 2025 года.
Ранее сообщалось, что отказ от российского газа, который долгое время был ключевым драйвером развития промышленности Европы, оказался фатальным.