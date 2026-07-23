Названы самые популярные машины у российских пенсионеров

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские пенсионеры, в частности мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет, предпочитают машины с полным приводом. Об этом свидетельствуют данные анализа договоров ОСАГО и КАСКО, заключенных в 2026 году страховой компании «Росгосстрах» (есть у ТАСС).
«В эпоху активного долголетия российские пенсионеры предпочитают машины с полным приводом. Как показывает анализ договоров ОСАГО и КАСКО, заключенных в этом году клиентами “Росгосстраха”, и у мужчин старше 65 лет, и у женщин старше 60 лет особой популярностью пользуются различные модификации знаменитого внедорожника от “Автоваза”: классический ВАЗ 2121 и его сегодняшняя версия Niva Legend, а также Chevrolet Niva и Niva Travel», — говорится в материале.
В нем отмечается, что среди мужчин в возрасте от 65 лет по договорам ОСАГО «Нивы» занимают сразу две первые позиции, а у женщин старше 60 лет — вторую и пятую. Также среди других полноприводных автомобилей в десятку лидеров по популярности у мужчин этого возраста вошел также Renault Duster, а у женщин — Toyota Rav4.
«В добровольном автостраховании полноприводные автомобили представлены шире — что неудивительно, поскольку полисы КАСКО чаще оформляют владельцы новых автомобилей. И, соответственно, в статистике находят отражение перемены на российском авторынке, где увеличивается доля китайских марок и моделей, а также их российских производных, среди которых сейчас доминируют кроссоверы», — отметили эксперты.
Анализ «Росгосстраха» показал, что среди КАСКО наибольшей популярностью у пенсионеров обоих полов пользуется автомобиль марки Lada 2190 Granta.
«При этом анализ страховых случаев с водителями старше 60 лет показывает, что их нельзя отнести к категории часто попадающих в аварии. За последние три года на долю возрастных автомобилистов приходится в среднем около 10% заявлений по ОСАГО», — отмечается в материалах.
«Как и другие водители, автомобилисты пенсионного возраста чаще всего обращаются после ДТП с участием двух автомобилей. И, насколько мы можем судить по объему выплат, эти аварии не приводят к серьезным последствиям для автомобиля и окружающих», — сказала начальник управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмила Юсова.