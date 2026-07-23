Названы самые популярные машины у российских пенсионеров

В нем отмечается, что среди мужчин в возрасте от 65 лет по договорам ОСАГО «Нивы» занимают сразу две первые позиции, а у женщин старше 60 лет — вторую и пятую. Также среди других полноприводных автомобилей в десятку лидеров по популярности у мужчин этого возраста вошел также Renault Duster, а у женщин — Toyota Rav4.