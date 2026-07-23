ЛДПР призвала не лишать права на садовые дома при небольших нарушениях

Как отметил Слуцкий в беседе с ТАСС, на практике граждане нередко сталкиваются с отказами в регистрации права собственности или судебными спорами из-за формальных отклонений при строительстве. «Несколько сантиметров отклонения от норматива или простая техническая погрешность могут оставить без регистрации права собственности или вообще привести к требованию снести недвижимость, в строительство которой люди вложили все свои силы и немалые деньги», — сказал он.