ЛДПР призвала не лишать права на садовые дома при небольших нарушениях

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не отказывать гражданам в государственной регистрации права собственности на садовые дома из-за незначительных нарушений градостроительных требований, если они не создают угрозы жизни и здоровью людей и не нарушают права соседей. Соответствующее обращение направлено руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому, документ есть в распоряжении ТАСС.
Как отметил Слуцкий в беседе с ТАСС, на практике граждане нередко сталкиваются с отказами в регистрации права собственности или судебными спорами из-за формальных отклонений при строительстве. «Несколько сантиметров отклонения от норматива или простая техническая погрешность могут оставить без регистрации права собственности или вообще привести к требованию снести недвижимость, в строительство которой люди вложили все свои силы и немалые деньги», — сказал он.
«Полагаем необходимым определить, что незначительное нарушение градостроительных требований при отсутствии угрозы жизни и здоровью граждан, отсутствии нарушения прав и охраняемых законом интересов других лиц и при соответствии объекта иным градостроительным и строительным нормам и правилам не является основанием для отказа в государственной регистрации права собственности на садовый дом и не может привести к прекращению такого права», — говорится в обращении.
В письме отмечается, что сейчас многие граждане, которые годами добросовестно пользуются садовыми домами, не могут оформить на них право собственности, а в некоторых случаях сталкиваются с требованиями о сносе построек. При этом суды нередко принимают решения в пользу владельцев, если нарушения носят незначительный характер.
По мнению лидера ЛДПР, предлагаемые изменения позволят обеспечить единообразный подход при регистрации прав на садовые дома, устранить правовую неопределенность для собственников, снизить число судебных споров и уменьшить нагрузку на судебную систему.