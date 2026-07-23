В СФ считают, что в 2028 году каждый сможет держать ИИ на своем компьютере

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Каждый человек в 2028 году сможет держать искусственный интеллект (ИИ) на собственном компьютере, не обращаясь при этом к посторонним облачным хранилищам и серверам. Такое мнение выразил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.
«В 2028 году каждый сможет держать свой искусственный интеллект прямо дома, на собственном компьютере, без обращения к чужим облакам и серверам. Сама модель развития технологии за последние годы принципиально изменилась: если раньше лидерство определялось объемом вложенных средств и размером дата-центров, то сегодня лучшие в мире модели создают не только крупные корпорации с миллиардными бюджетами, но и небольшие университетские команды, а результат оказывается на уровне ведущих западных разработок, притом с полностью открытым кодом», — сказал сенатор, комментируя одобренный ранее Советом Федерации базовый закон о поддержке развития ИИ.
По словам сенатора, уже сейчас на обычном рабочем компьютере можно запускать модель, которая «не уступает многим корпоративным аналогам». «При этом именно владелец модели, а не анонимные внешние структуры, определяет ее ценностные установки. Этот сдвиг — от дорогой облачной инфраструктуры к доступным локальным решениям — принципиально меняет правила игры и открывает окно возможностей для тех, у кого есть глубокая академическая подготовка, а не только большой бюджет», — считает Шендерюк-Жидков.
В связи с этим, как подчеркнул парламентарий, важно именно сейчас поддержать развитие необходимой инфраструктуры в школах и университетах, направив средства на работу с локальными моделями, а не на закупку доступа к чужим облачным сервисам. «Если государство сконцентрирует поддержку на этом уровне, на уровне малых научных команд, то через два-три года, когда мощности вырастут настолько, что искусственный интеллект мирового уровня будет работать на одной станции — в лаборатории, на кафедре, у отдельного исследователя — у России появится реальный шанс. Наши ученые, чей вклад в мировую науку об ИИ исторически весом и признан во всем мире, при правильном государственном подходе уже завтра смогут на равных конкурировать за создание собственной, полностью суверенной, фундаментальной модели мирового уровня», — заключил он.
Базовый закон об ИИ.
Ранее Совет Федерации на пленарном заседании одобрил базовый закон о поддержке развития технологий ИИ. Документ разработан в целях создания правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ в РФ, обеспечения государственной технологической независимости, безопасности личности, общества и государства при использовании больших фундаментальных моделей ИИ, а также повышения эффективности государственного управления и развития инновационной экономики.
Базовым законом предлагается закрепить основные термины, в том числе понятия искусственного интеллекта и большой фундаментальной модели искусственного интеллекта. Также в документе прописаны основные принципы регулирования в сфере ИИ. Среди них — технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, уважение свободы воли человека, учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также безопасность.
Кроме того, закрепляются полномочия президента РФ по утверждению Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Правительство же, согласно документу, сможет определять меры господдержки разработки, внедрения, использования и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Кабмин также сможет устанавливать случаи, в которых допускается применение только суверенных или национальных больших фундаментальных моделей ИИ.
Закон, в числе прочего, предусматривает и другие нормы в сфере применения ИИ и создания контента с его помощью. Так, предлагается обязать владельцев интернет-сайтов, приложений и соцсетей, чья ежедневная аудитория составляет более 500 тыс. человек, предоставлять пользователям возможность маркировать контент, сгенерированный с помощью ИИ. Формат такой маркировки будет устанавливаться в рамках соглашения между разработчиками ИИ-сервисов и их пользователями.