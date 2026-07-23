В СФ считают, что в 2028 году каждый сможет держать ИИ на своем компьютере

В связи с этим, как подчеркнул парламентарий, важно именно сейчас поддержать развитие необходимой инфраструктуры в школах и университетах, направив средства на работу с локальными моделями, а не на закупку доступа к чужим облачным сервисам. «Если государство сконцентрирует поддержку на этом уровне, на уровне малых научных команд, то через два-три года, когда мощности вырастут настолько, что искусственный интеллект мирового уровня будет работать на одной станции — в лаборатории, на кафедре, у отдельного исследователя — у России появится реальный шанс. Наши ученые, чей вклад в мировую науку об ИИ исторически весом и признан во всем мире, при правильном государственном подходе уже завтра смогут на равных конкурировать за создание собственной, полностью суверенной, фундаментальной модели мирового уровня», — заключил он.