В пригороде Хабаровска на торги выставили участок под новую базу отдыха

В пригороде Хабаровска «ДОМ.РФ» выставил на торги участок площадью 7,1 га. Земля с несколькими объектами недвижимости на ней расположена в курортном кластере на берегу Амурской протоки в селе Бычиха. Здесь предлагают возвести новую базу отдыха. Начальная стоимость лота — 8,3 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».