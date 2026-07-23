В пригороде Хабаровска на торги выставили участок под новую базу отдыха

В пригороде Хабаровска «ДОМ.РФ» выставил на торги участок площадью 7,1 га. Земля с несколькими объектами недвижимости на ней расположена в курортном кластере на берегу Амурской протоки в селе Бычиха. Здесь предлагают возвести новую базу отдыха. Начальная стоимость лота — 8,3 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участок сопряжен с территорией детского оздоровительного лагеря Дружба, а вокруг объектов — лесной массив. В шаговой доступности находятся другие базы отдыха, оздоровительные лагеря и пансионаты. Местность Амурской протоки также богата живописными островами.
Рядом с участком, расположенном в селе Бычиха, находится необходимая инфраструктура: здесь есть школы, музей, остановки общественного транспорта. До краевой столицы 18 км.
Приём заявок от участников завершат 31 августа, а сами торги намечены на 4 сентября.