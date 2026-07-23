Эксперт Липина выступила за рыночные механизмы в развитии Арктики

«Модель сильной бюджетной поддержки в АЗРФ уже породила риск инвестиционной зависимости. Государство формирует рабочую логику Арктики через налоговые каникулы, инфраструктурные вливания и крупные госконтракты — без этого инвестиций бы просто не было. Но такая модель снижает дисциплину рынка: многие проекты “живут” на преференциях и не проходят проверку рыночной окупаемости», — сказала она.