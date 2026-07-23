Эксперт Липина выступила за рыночные механизмы в развитии Арктики

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Арктике необходим переход от прямых бюджетных субсидий к рыночным механизмам поддержки инвестиций, включая распределение рисков между государством и бизнесом. Такое мнение ТАСС высказала заместитель председателя Общественного совета при Минприроды России, советник директора ВНИИ Экология Светлана Липина.
«Модель сильной бюджетной поддержки в АЗРФ уже породила риск инвестиционной зависимости. Государство формирует рабочую логику Арктики через налоговые каникулы, инфраструктурные вливания и крупные госконтракты — без этого инвестиций бы просто не было. Но такая модель снижает дисциплину рынка: многие проекты “живут” на преференциях и не проходят проверку рыночной окупаемости», — сказала она.
Она подчеркнула, что в условиях ужесточения фискальной политики наиболее уязвимыми окажутся проекты с высокой себестоимостью и длительными сроками окупаемости. «Высока вероятность отсечки слабых инициатив: проекты с чувствительной экономикой будут заморожены или пересмотрены», — пояснила эксперт.
При этом, по ее словам, устойчивость сохранят крупные проекты с гарантированными доходами, включая экспортно-ориентированные инициативы и активы стратегических компаний. Липина добавила, что частный капитал в Арктике остается ограниченным и избирательным. «Интерес есть у крупных игроков и внешних партнеров, но они требуют устойчивых коммерческих моделей и снижения политических рисков», — сказала она.
Эксперт отметила, что без участия государства большинство новых проектов не смогут привлечь достаточный объем инвестиций, однако текущая модель создает риски долгосрочной зависимости. «Рост фискального давления без переходных механизмов приведет к заморозке проектов, снижению инвестиций и занятости», — подчеркнула она.
По ее мнению, для повышения устойчивости необходимо переходить к инструментам частно-государственного партнерства, включая проектное финансирование, гарантии и софинансирование, а также вводить требования к коммерческой эффективности проектов и стимулировать привлечение альтернативного капитала. «Чтобы Арктика перестала быть “карманом” бюджетных вливаний и превратилась в устойчивую инвестиционную экосистему, нужна политика перехода от прямых трансфертов к механизмам распределения рисков», — заключила Липина.