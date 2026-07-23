В ЦБ рассказали, как получить деньги с карты при ограничении онлайн-банкинга

«Если доступ к онлайн-банку или карте временно ограничен, это не значит, что вы остались без денег. Вы по-прежнему можете пользоваться услугами банка в его отделении — например, снять наличные или совершить платежи через кассу. Просто недоступны привычные нам цифровые сервисы, и нужно время, чтобы разобраться в ситуации», — пояснили в управлении.