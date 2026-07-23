Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБ рассказали, как получить деньги с карты при ограничении онлайн-банкинга

В таких случаях нет запрета на снятие наличных.

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Ограничение доступа к онлайн-банку или карте из-за перевода, который банк посчитал подозрительным, не предполагает запрет на снятие наличных или совершение платежей. Об этом сообщили в ТАСС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

«Если доступ к онлайн-банку или карте временно ограничен, это не значит, что вы остались без денег. Вы по-прежнему можете пользоваться услугами банка в его отделении — например, снять наличные или совершить платежи через кассу. Просто недоступны привычные нам цифровые сервисы, и нужно время, чтобы разобраться в ситуации», — пояснили в управлении.

Приостановка перевода возможна в случае, если возникли подозрения о связи денег с преступной деятельностью, уточнили в пресс-службе. Возможность ограничить дистанционное банковское обслуживание на срок до 10 дней появилась у Росфинмониторинга с 1 июня 2025 года. Это не затрагивает ежедневные переводы, типичные для отправителя. Введение ограничения возможно, в частности, при подозрении на мошенничество.