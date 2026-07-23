Промышленная интеграция предприятий ДНР

«Помимо этого, в республике создан свой кластер легкой промышленности и в ближайшее время появится кластер машиностроения», — рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР Юрий Федоричев. Плюс рассматриваются предложения о создании кластера производителей строительных и нерудных материалов, а также кластера «уголь-кокс-металл».