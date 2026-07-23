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Промышленная интеграция предприятий ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предприятия ДНР являются участниками четырех межрегиональных промышленных кластеров, созданных в других регионах России.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предприятия ДНР являются участниками четырех межрегиональных промышленных кластеров, созданных в других регионах России.

«Помимо этого, в республике создан свой кластер легкой промышленности и в ближайшее время появится кластер машиностроения», — рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР Юрий Федоричев. Плюс рассматриваются предложения о создании кластера производителей строительных и нерудных материалов, а также кластера «уголь-кокс-металл».

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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