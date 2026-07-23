От точечной застройки к комплексному развитию: Ростовская область закрепила ответственность застройщиков за соцобъекты

Массовое жилищное строительство без опережающего развития социальной инфраструктуры привело к серьезным дисбалансам. Объем средств, необходимых для обеспечения текущей застройки школами, детскими садами и медучреждениями, сопоставим с неподъемной нагрузкой для областного бюджета.
В связи с этим было принято решение реализовывать новые проекты жилья только в формате комплексного развития территорий (КРТ), который предусматривает обязательства застройщика по созданию социальной инфраструктуры. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС 22 июля.
Инфраструктурный взнос будет применяться ко всем застройщикам, реализующим жилье в рамках КРТ. Если проектом планировки предусмотрены детский сад, школа или поликлиника, застройщик строит их за счет собственных средств и передает в собственность муниципалитету. Если необходимая инфраструктура уже создана или строится в достаточном объеме другими участниками, застройщик перечисляет в областной бюджет безвозмездный взнос за дополнительную нагрузку на социальные объекты.
«В апреле 2026 года правительством Ростовской области утверждены единые правила расчета инфраструктурного взноса. Он определяется исходя из потребности будущих жителей в местах в детсадах, школах и поликлиниках и норматива стоимости одного места: детский сад — 2,4 млн рублей, школа — 2 млн, поликлиника — 4,268 млн. Итоговый размер взноса зависит от муниципалитета: для всех территорий, кроме Ростова-на-Дону, действуют понижающие коэффициенты», — пояснил Сергей Куц.
С учетом того, что большинство проектов реализуется с использованием проектного финансирования, предусмотрен гибкий порядок уплаты: взнос перечисляется не позднее четырех месяцев со дня ввода дома в эксплуатацию — пропорционально его площади. Действует ежегодная индексация, при этом застройщик может уплатить взнос единовременно либо несколькими платежами в течение года с даты заключения договора КРТ — без последующей индексации.
Областным законом также предусмотрены меры поддержки: субсидирование 100% затрат на места в социальных объектах, созданные сверх минимально необходимых для конкретного проекта (если объект обслуживает и соседние территории), а также 70% затрат на школьные места, созданные для жителей жилого комплекса застройщика.
Стоимость жилья формируется рынком и конкуренцией, однако дальнейшее развитие жилищного строительства невозможно без параллельного создания инфраструктуры. Обеспечить потребность в социальных объектах исключительно бюджетными средствами в ближайшей перспективе нельзя, поэтому решение этой задачи должно быть обеспечено уже на этапе реализации новых проектов.
Затронул министр и вопрос территориального планирования и развития Ростовской агломерации. Он сообщил, что министерством была проделана большая нормотворческая работа по приведению градостроительных документов к единому подходу. В июне утверждены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Аксая. Готовятся к принятию изменения в ПЗЗ города Батайска и ряда сельских поселений Мясниковского района. В ближайшее время на публичные слушания будут вынесены проекты изменений ПЗЗ сельских поселений Аксайского района.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.