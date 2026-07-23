От точечной застройки к комплексному развитию: Ростовская область закрепила ответственность застройщиков за соцобъекты

Затронул министр и вопрос территориального планирования и развития Ростовской агломерации. Он сообщил, что министерством была проделана большая нормотворческая работа по приведению градостроительных документов к единому подходу. В июне утверждены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Аксая. Готовятся к принятию изменения в ПЗЗ города Батайска и ряда сельских поселений Мясниковского района. В ближайшее время на публичные слушания будут вынесены проекты изменений ПЗЗ сельских поселений Аксайского района.