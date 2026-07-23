Эксперт Прохоров: высокие цены на память для ПК сохранятся до 2028 года

«Компьютеры в 2026 году дорожают не из-за геймеров и не из-за наценок в рознице. Мировое производство памяти сосредоточено у трех компаний: Samsung, SK hynix и Micron. Они перераспределили мощности в пользу высокоскоростной памяти HBM (High Bandwidth Memory, или высокопропускная память — прим. ТАСС), где маржинальность выше в три-пять раз», — сказал Прохоров.