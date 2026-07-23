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«Купер» рассказал, какие продукты чаще всего заказывают москвичи по вечерам

По данным сервиса, самыми популярными товарами стали безалкогольное пиво, снеки и мороженое.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Безалкогольное пиво, снеки и мороженое являются наиболее популярными товаром в вечерних заказах у жителей Москвы. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса доставки «Купер», текст которого есть в распоряжении ТАСС.

«Самым популярным товаром стало безалкогольное пиво: на вечер приходится 38% всех заказов этого напитка в сутки. На втором месте по доле вечерних заказов — снеки (37%), на третьем — мороженое (36%)», — сказано в тексте.

Высокий спрос в вечерние часы также наблюдается на холодный чай и газированные напитки (35% заказывают их именно вечером), готовую еду, молочные коктейли и напитки, морепродукты (34%). Кроме того, по вечерам пользователи часто приобретают пельмени, манты, вареники и десерты (33%), а также шоколадные батончики (32%).

При этом наиболее заметный рост показали мясные и сырные снеки — к маю доля вечерних заказов этих продуктов выросла до 37%, рассказали аналитики.

По данным «Купера», во втором квартале 2026 года количество вечерних заказов выросло на 22% по сравнению с первым кварталом этого же года.