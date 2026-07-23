«Купер» рассказал, какие продукты чаще всего заказывают москвичи по вечерам

Высокий спрос в вечерние часы также наблюдается на холодный чай и газированные напитки (35% заказывают их именно вечером), готовую еду, молочные коктейли и напитки, морепродукты (34%). Кроме того, по вечерам пользователи часто приобретают пельмени, манты, вареники и десерты (33%), а также шоколадные батончики (32%).