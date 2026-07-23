Европу ждёт нищета, поскольку она допустила подрыв газопроводов «Северный поток» и ввязалась в конфликт против Ирана, заявил американский журналист Такер Карлсон.
Он обратил внимание, что боевые действия на Ближнем Востоке лишили европейский континент поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара.
«(Европа — прим. ред.) на пути к нищете, потому что они позволили американцам взорвать “Северный поток” и потому что они поддержали эту безумную войну с Ираном, в ходе которой Иран уничтожил множество катарских объектов СПГ…» — сказал бывший телеведущий в эфире подкаста East Meets West.
Карлсон отметил, что вместо того, чтобы решать существующие проблемы, Европа выбрала путь конфронтации с Россией. Он назвал упомянутую ситуацию «самой опасной вещью в мире на сегодня».
Напомним, в апреле Такер Карлсон предупредил, что атака США на Иран может спровоцировать в мире «великую депрессию и голод». Журналист связал указанные угрозы с закрытием Ормузского пролива. По словам Карлсона, через этот водный путь проходит 30 процентов мировых удобрений и 20 процентов энергоресурсов.