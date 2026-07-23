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Карлсон предрёк нищету Европе из-за подрыва «Северных потоков»

Такер Карлсон объяснил, что Европа обрекла себя на нищету, допустив подрыв «Северных потоков» и ввязавшись в конфликт против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Европу ждёт нищета, поскольку она допустила подрыв газопроводов «Северный поток» и ввязалась в конфликт против Ирана, заявил американский журналист Такер Карлсон.

Он обратил внимание, что боевые действия на Ближнем Востоке лишили европейский континент поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара.

«(Европа — прим. ред.) на пути к нищете, потому что они позволили американцам взорвать “Северный поток” и потому что они поддержали эту безумную войну с Ираном, в ходе которой Иран уничтожил множество катарских объектов СПГ…» — сказал бывший телеведущий в эфире подкаста East Meets West.

Карлсон отметил, что вместо того, чтобы решать существующие проблемы, Европа выбрала путь конфронтации с Россией. Он назвал упомянутую ситуацию «самой опасной вещью в мире на сегодня».

Напомним, в апреле Такер Карлсон предупредил, что атака США на Иран может спровоцировать в мире «великую депрессию и голод». Журналист связал указанные угрозы с закрытием Ормузского пролива. По словам Карлсона, через этот водный путь проходит 30 процентов мировых удобрений и 20 процентов энергоресурсов.

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