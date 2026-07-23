Внешнеторговый оборот Казахстана и России приблизился к $12,2 млрд

«Наиболее высокие темпы роста демонстрирует торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между странами: в 2025 году рост составил 17,8%, экспорт России в Казахстан увеличился на 15,2%, импорт России из Казахстана — на 34,7%, в январе — апреле 2026 года товарооборот вырос на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, экспорт России в Казахстан прибавил 27,1%, импорт России из Казахстана — 49,6%», — отметил Кабмин РФ.