Внешнеторговый оборот Казахстана и России приблизился к $12,2 млрд

Как сообщили в правительстве, за 5 месяцев 2026 года внешнеторговый оборот России и Казахстана увеличился на 15,2% и приблизился к $12,2 млрд. При этом, российский экспорт в Казахстан увеличился на 17,5%, а поставки из Казахстана — на 9,8%.
«Наиболее высокие темпы роста демонстрирует торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между странами: в 2025 году рост составил 17,8%, экспорт России в Казахстан увеличился на 15,2%, импорт России из Казахстана — на 34,7%, в январе — апреле 2026 года товарооборот вырос на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, экспорт России в Казахстан прибавил 27,1%, импорт России из Казахстана — 49,6%», — отметил Кабмин РФ.
Также на Межправкомиссии рассмотрели вопросы укрепления транспортной связанности, в частности ход работы по развитию и эффективному использованию восточного маршрута МТК «Север — Юг».
«При рассмотрении проектов в области гуманитарного сотрудничества в качестве важной составляющей взаимодействия были названы мероприятия Дней культуры Российской Федерации в Республике Казахстан, старт которых состоялся в апреле 2026 года в Астане», — сообщили в правительстве.
Переговоры проходят в канун XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, запланированного к проведению