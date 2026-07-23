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Внешнеторговый оборот Казахстана и России приблизился к $12,2 млрд

АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук провел совместную с зампремьера Казахстана Сериком Жумангариным встречу сопредседателей Межправкомиссии по сотрудничеству.

Источник: Sputnik.kz

Как сообщили в правительстве, за 5 месяцев 2026 года внешнеторговый оборот России и Казахстана увеличился на 15,2% и приблизился к $12,2 млрд. При этом, российский экспорт в Казахстан увеличился на 17,5%, а поставки из Казахстана — на 9,8%.

«Наиболее высокие темпы роста демонстрирует торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между странами: в 2025 году рост составил 17,8%, экспорт России в Казахстан увеличился на 15,2%, импорт России из Казахстана — на 34,7%, в январе — апреле 2026 года товарооборот вырос на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, экспорт России в Казахстан прибавил 27,1%, импорт России из Казахстана — 49,6%», — отметил Кабмин РФ.

Также на Межправкомиссии рассмотрели вопросы укрепления транспортной связанности, в частности ход работы по развитию и эффективному использованию восточного маршрута МТК «Север — Юг».

«При рассмотрении проектов в области гуманитарного сотрудничества в качестве важной составляющей взаимодействия были названы мероприятия Дней культуры Российской Федерации в Республике Казахстан, старт которых состоялся в апреле 2026 года в Астане», — сообщили в правительстве.

Переговоры проходят в канун XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, запланированного к проведению 24—25 июля в Омске.

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