Половину объема топлива уже доставили в северные территории Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжается северный завоз топлива. На сегодняшний день в отдаленные территории региона доставлено более 88 тысяч тонн, что составляет половину от запланированного годового объема.
По данным министерства промышленности и торговли края, в северные районы уже завезли 42,5 тысячи тонн угля и 46,44 тысячи тонн горюче-смазочных материалов. Полностью завершены поставки в Эвенкию.
Сейчас завоз продолжается в Таймырский, Туруханский и Енисейский муниципальные округа, где основной объем поставок приходится на уголь. В Кежемском округе осуществляется доставка горюче-смазочных материалов. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.
Одним из основных поставщиков нефтепродуктов остается краевое предприятие «Красноярскнефтепродукт». В мае компания полностью выполнила поставки топлива для предприятия «Байкитэнерго». В настоящее время на Енисейской нефтебазе в Абалаково продолжается навигация по перевалке нефтепродуктов для коммерческих организаций. С начала сезона в северные территории отправили 22 судна общей грузоподъемностью 23,8 тысячи тонн.
Енисейская нефтебаза в Абалаково является ключевым логистическим узлом северного завоза. Отгрузка топлива здесь ведется круглосуточно, при этом вся продукция проходит контроль качества и объемов.
В правительстве отмечают, что география поставок охватывает более 25 населенных пунктов и производственных площадок, включая Байкит, Туру, Туруханск, Игарку, Дудинку, Диксон, Ворогово, Ярцево и другие территории. Топливо получают предприятия энергетики, нефтегазовой отрасли, авиации и коммунального комплекса, обеспечивающие работу инфраструктуры в северных районах Красноярского края.
16+