Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Половину объема топлива уже доставили в северные территории Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжается северный завоз топлива. На сегодняшний день в отдаленные территории региона доставлено более 88 тысяч тонн, что составляет половину от запланированного годового объема.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжается северный завоз топлива. На сегодняшний день в отдаленные территории региона доставлено более 88 тысяч тонн, что составляет половину от запланированного годового объема.

По данным министерства промышленности и торговли края, в северные районы уже завезли 42,5 тысячи тонн угля и 46,44 тысячи тонн горюче-смазочных материалов. Полностью завершены поставки в Эвенкию.

Сейчас завоз продолжается в Таймырский, Туруханский и Енисейский муниципальные округа, где основной объем поставок приходится на уголь. В Кежемском округе осуществляется доставка горюче-смазочных материалов. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Одним из основных поставщиков нефтепродуктов остается краевое предприятие «Красноярскнефтепродукт». В мае компания полностью выполнила поставки топлива для предприятия «Байкитэнерго». В настоящее время на Енисейской нефтебазе в Абалаково продолжается навигация по перевалке нефтепродуктов для коммерческих организаций. С начала сезона в северные территории отправили 22 судна общей грузоподъемностью 23,8 тысячи тонн.

Енисейская нефтебаза в Абалаково является ключевым логистическим узлом северного завоза. Отгрузка топлива здесь ведется круглосуточно, при этом вся продукция проходит контроль качества и объемов.

В правительстве отмечают, что география поставок охватывает более 25 населенных пунктов и производственных площадок, включая Байкит, Туру, Туруханск, Игарку, Дудинку, Диксон, Ворогово, Ярцево и другие территории. Топливо получают предприятия энергетики, нефтегазовой отрасли, авиации и коммунального комплекса, обеспечивающие работу инфраструктуры в северных районах Красноярского края.

16+