Половину объема топлива уже доставили в северные территории Красноярского края

Одним из основных поставщиков нефтепродуктов остается краевое предприятие «Красноярскнефтепродукт». В мае компания полностью выполнила поставки топлива для предприятия «Байкитэнерго». В настоящее время на Енисейской нефтебазе в Абалаково продолжается навигация по перевалке нефтепродуктов для коммерческих организаций. С начала сезона в северные территории отправили 22 судна общей грузоподъемностью 23,8 тысячи тонн.