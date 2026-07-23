Дмитриев сравнил энергетический кризис в Европе с цунами

Европа столкнулась с энергетическим кризисом, сравнимым с цунами. Так прокомментировал уязвимости рынка ЕС к резкому повышению цен глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Зима приближается: цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за надвигающегося “цунами” энергетического кризиса и отказа от российского газа», — написал Дмитриев в социальной сети Х, отреагировав на публикацию издания Financial Times.
Ранее кипрский журналист Христофору указал на то, что ЕС из-за внутреннего энергетического кризиса утратил возможность оказывать Украине поддержку в восстановлении поврежденной инфраструктуры.
Цены на природный газ в Европе достигли четырехмесячного максимума на фоне эскалации конфликта вокруг Ормузского пролива. Газ в Европе подорожал до €60 на фоне ударов США по Ирану.
Напомним, американо-иранский конфликт возобновился 8 июля.
Накануне вооруженные силы США приступили к новой серии ударов по иранской территории.