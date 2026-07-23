Назван средний размер лимитов по выданным кредиткам в июне

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в июне 2026 года сократился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 107,4 тыс. рублей (в 2025 году — 115,7 тыс. рублей). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель снизился на 5,3% (в мае — 113,5 тыс. рублей).
Среди 30 регионов-лидеров наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в июне был отмечен в Москве (137,8 тыс. рублей) и Московской области (127,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (124,9 тыс. рублей), Республике Крым (115,4 тыс. рублей) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (114,2 тыс. рублей).
При этом наиболее существенное снижение данного показателя в июне 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (-8,2%), Республика Татарстан (-8%), а также Самарская (-8%), Ленинградская (-7,5%) и Свердловская (-7,3%) области. А меньше всего средний размер лимитов за месяц сократился в Приморском крае (-0,7%), Республике Башкортостан (-1,2%) и Хабаровском крае (-1,4%).
«В последнее время средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам стабилизировался на уровне 105 — 115 тыс. рублей на фоне некоторого снижения их выдачи. Во многом это обусловлено тем, что аппетит к риску со стороны банков находится на довольно низком уровне в связи с жесткой денежно-кредитной политикой», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.