Назван средний размер лимитов по выданным кредиткам в июне

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в июне 2026 года сократился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 107,4 тыс. рублей (в 2025 году — 115,7 тыс. рублей). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.