За год экспорт Хабаровского края увеличился в 2,2 раза

Между тем в Хабаровском крае актуализировали Программу развития экспорта на период до 2030 года с перспективой до 2035 года и защитили ее перед аттестационной комиссией федеральных министерств и РЭЦ. Первая редакция документа доказала свою эффективность: по всем ее пяти направлениям — промышленный экспорт, реализация продукции лесопромышленного и агропромышленного комплексов, туристических услуг, а также создание экспортного кинорынка — успешно запущены проекты.