За год экспорт Хабаровского края увеличился в 2,2 раза

Российский экспортный центр (РЭЦ) высоко оценил усилия руководства Хабаровского края по поддержке компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, субъект вошел в число лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта (РЭС) — по сути, инструкции для местных властей, помогающей бизнесу выходить на зарубежные рынки. Практики края стали основой для дальнейшего развития РЭС, который в прошлом году был обновлен до версии 3.0.
— Благодаря тому, что бизнес в нашем регионе получает реальную помощь: консультации, субсидии, упрощение процедур — предприниматели могут платить достойные зарплаты, создавать новые рабочие места, модернизировать производство. В итоге выигрывают все: и работники, и бюджет края, который наполняется налогами. Хабаровские товары должны знать и уважать во всем мире. Поэтому помощь экспортным предприятиям будем наращивать, — отметил губернатор края Дмитрий Демешин.
Важную роль в содействии местным производителям играет краевой Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Так, при помощи центра АО «Дальэнергомаш» в 2024—2026 годах наладило экспорт продукции в Индию, Грузию, Казахстан и Беларусь. Например, модернизированный нагнетатель коксового газа был поставлен на металлургический комбинат в Индии. В июле успешно прошли 72-часовые испытания этого оборудования для ввода в эксплуатацию.
— С ЦПЭ работаем с 2021 года. Для начинающего экспортера это было очень актуально, так как предлагали различную помощь — от составления договоров до поиска клиентов, — рассказал индивидуальный предприниматель Иван Руденко. — Наша компания экспортирует пиломатериалы, которые сама и производит. С центром мы остановились на таком виде поддержки, как софинансирование транспортных расходов.
Хабаровский производитель мороженых десертов «Новоторг» благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» сертифицировал свою продукцию по стандарту «Сделано в России» и намерен выйти на рынки Азии. ООО «Юник ДВ» в мае 2026 года впервые представило свой товар — замороженный березовый сок — на X Российско-китайском Экспо в Харбине и с помощью ЦПЭ готовится поставлять его в КНР.
Несырьевой неэнергетический экспорт составляет в регионе уже половину объема вывоза товаров и услуг за рубеж.
— Мы хотим зайти в Китай с небольшой партией, проверить, как будет продаваться сок, объяснить дистрибьюторам, в чем его ценность, как правильно работать с продуктом. А дальше уже ориентироваться на спрос, — пояснил замдиректора предприятия Николай Арабкин.
Экспортеры Хабаровского края могут воспользоваться и комплексной финансовой поддержкой.
— Предприниматели, которые активно пользуются инструментами Росэксимбанка и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, чувствуют себя увереннее: они могут предложить покупателям более гибкие условия по платежам, защитить себя от рисков неоплаты и оперативно реагировать на изменения рынка, — считает директор ЦПЭ Хабаровского края Анна Тимячева.
По словам руководителя представительства АО «РЭЦ» в Хабаровске Михаила Сергиенко, у предпринимателей края наиболее востребованы решения по трансграничным расчетам с Китаем в силу их надежности, регулярности, прозрачности и низкой комиссии. Есть также интерес к кредитно-гарантийным и страховым продуктам.
— Президент России поставил амбициозную цель — обеспечить к 2030 году прирост экспорта несырьевых неэнергетических товаров на две трети по сравнению с уровнем 2023 года и довести долю несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в общем объеме до 70 процентов. Хабаровский край, будучи промышленным центром Дальневосточного федерального округа, активно участвует в ее достижении, — напомнила зампред краевого правительства по экономическим вопросам Мария Авилова.
ННЭ составляет половину краевого вывоза. При этом по итогам 2025 года в целом объем экспорта увеличился в 2,2 раза по сравнению с данными 2024-го. И тенденция сохраняется: в.
I квартале 2026-го показатель вырос на 30 процентов относительно цифр аналогичного периода 2025 года. Основные позиции поставок за рубеж: продукция машиностроения, лесопереработки и черной металлургии, драгоценные металлы, рыба и морепродукты.
Флагманским проектом содействия внешнеэкономической деятельности в крае является строительство круглогодичного автомобильного пункта пропуска Большой Уссурийский. Его запуск позволит сократить транспортные издержки экспортеров для доставки продукции в Китай не менее, чем на треть.
Между тем в Хабаровском крае актуализировали Программу развития экспорта на период до 2030 года с перспективой до 2035 года и защитили ее перед аттестационной комиссией федеральных министерств и РЭЦ. Первая редакция документа доказала свою эффективность: по всем ее пяти направлениям — промышленный экспорт, реализация продукции лесопромышленного и агропромышленного комплексов, туристических услуг, а также создание экспортного кинорынка — успешно запущены проекты.
В настоящее время правительство Хабаровского края совместно с Российским экспортным центром ведут подготовку к окружному совещанию по поддержке экспорта, которое пройдет 4−5 сентября в Хабаровске в рамках II Российско-китайского форума (РКФ).
— Я уверена, что мы не просто повторим успех прошлого года, а его превзойдем, проведя форум на еще более высоком уровне, — заявила Мария Авилова. — В этом году РКФ синхронизирован с Восточным экономическим форумом — такая схема позволит участникам комфортно посетить обе площадки.
По мнению генконсула КНР в Хабаровске Цзяна Сяояна, Хабаровский край был, есть и останется форпостом китайско российского сотрудничества.
— Мы считаем, что второй форум станет очередным шагом на региональном уровне для реализации важных договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего государственного визита его превосходительства президента Владимира Владимировича Путина в Китай, — отметил он.
На полях II Российско-китайского форума состоится защита результатов внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0 в субъектах Дальнего Востока и Сибири. В программу РЭЦ также вошли: сессия для руководителей региональных уполномоченных органов ДФО и СФО и экспортеров — о ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и перспективах развития экспортной деятельности, семинар школы экспорта РЭЦ по основам экспортной деятельности, молодежная мотивационная площадка РЭЦ, масштабная закупочная сессия.•
Тем временем.
Центр поддержки экспорта Хабаровского края ведет прием заявок на участие в конкурсе «Лучший экспортер Хабаровского края» по итогам 2025 года. Претенденты могут выбрать одну из номинаций: для МСП — «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Прорыв года», «Трейдер года», «Лучшая женщина-экспортер», «Экспортер в сфере креативных индустрий», для крупного бизнеса — «Экспортер года в сфере промышленности» и «Новая география». Заявки принимаются до 17 августа 2026 года.