Власти Дубая будут платить по 815 долларов за приезд туристов из Казахстана и других стран

«По условиям инициативы, жители старше 18 лет с действующим Emirates ID регистрируют данные своих друзей или родственников через онлайн-форму до их приезда. Гости должны прибыть в Дубай в период с 20 июля по 31 октября 2026 года — воздушным, морским или автомобильным транспортом, а также иметь действующую туристическую визу или право на визу по прибытии», — пишет издание.