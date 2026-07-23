Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Дубая будут платить по 815 долларов за приезд туристов из Казахстана и других стран

В Дубае запустили специальную программу для местных жителей, которые могут получать вознаграждение за приглашение иностранцев. Также они смогут получать скидки, передает NUR.KZ.

По данным издания «Ведомости», Департамент экономики и туризма Дубая (DET) объявил о старте программы «Приглашение в Дубай». Теперь резиденты и граждане ОАЭ могут получить деньги и дополнительные привилегии за то, что привезут в город зарубежных гостей из любых стран.

«По условиям инициативы, жители старше 18 лет с действующим Emirates ID регистрируют данные своих друзей или родственников через онлайн-форму до их приезда. Гости должны прибыть в Дубай в период с 20 июля по 31 октября 2026 года — воздушным, морским или автомобильным транспортом, а также иметь действующую туристическую визу или право на визу по прибытии», — пишет издание.

После того как посетитель приезжает, система автоматически подтверждает его прибытие, и в течение 72 часов житель получает электронное письмо с пакетом вознаграждений. Каждый номинальный пакет оценивается примерно в 815 долларов (более 380 тыс. тенге -прим. ред.).

Власти подчеркивают, что программа не занимается оформлением виз — эта обязанность лежит на самих гостях. Инициатива призвана поощрять жителей делиться впечатлениями о Дубае и одновременно вознаграждать их за продвижение города среди близких.

Euronews сообщает и о других условиях программы. Так, жители эмирата, которые пригласят друзей и родственников, смогут «получить бонусы, включая проживание в отелях, ужины в ресторанах, билеты на развлечения и многое другое».

Жители могут указать тех, кого хотят пригласить, на сайте, а взамен получают, например, 45‑процентную скидку на проживание в Meliá Desert Palm, бесплатные билеты в аквапарк Aquaventure и парк IMG Worlds of Adventure, а также акции «два по цене одного» в ресторанах ULA, Asia Asia и The 305.

Отмечается, что лето в ОАЭ, большей частью пустынной стране, где температура может подниматься до +50 градусов, традиционно считается низким сезоном для туризма.

Напомним, ранее Air Astana приостановила рейсы в Дубай до 31 августа из-за ухудшения ситуации в Ормузском проливе и регионе.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше