Власти Дубая будут платить по 815 долларов за приезд туристов из Казахстана и других стран

«По условиям инициативы, жители старше 18 лет с действующим Emirates ID регистрируют данные своих друзей или родственников через онлайн-форму до их приезда. Гости должны прибыть в Дубай в период с 20 июля по 31 октября 2026 года — воздушным, морским или автомобильным транспортом, а также иметь действующую туристическую визу или право на визу по прибытии», — пишет издание.
После того как посетитель приезжает, система автоматически подтверждает его прибытие, и в течение 72 часов житель получает электронное письмо с пакетом вознаграждений. Каждый номинальный пакет оценивается примерно в 815 долларов (более 380 тыс. тенге -прим. ред.).
Власти подчеркивают, что программа не занимается оформлением виз — эта обязанность лежит на самих гостях. Инициатива призвана поощрять жителей делиться впечатлениями о Дубае и одновременно вознаграждать их за продвижение города среди близких.
Euronews сообщает и о других условиях программы. Так, жители эмирата, которые пригласят друзей и родственников, смогут «получить бонусы, включая проживание в отелях, ужины в ресторанах, билеты на развлечения и многое другое».
Жители могут указать тех, кого хотят пригласить, на сайте, а взамен получают, например, 45‑процентную скидку на проживание в Meliá Desert Palm, бесплатные билеты в аквапарк Aquaventure и парк IMG Worlds of Adventure, а также акции «два по цене одного» в ресторанах ULA, Asia Asia и The 305.
Отмечается, что лето в ОАЭ, большей частью пустынной стране, где температура может подниматься до +50 градусов, традиционно считается низким сезоном для туризма.
Напомним, ранее Air Astana приостановила рейсы в Дубай до 31 августа из-за ухудшения ситуации в Ормузском проливе и регионе.