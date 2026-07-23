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В «Камазе» назвали условие запуска беспилотных грузовиков в СНГ

В Содружестве необходима подготовленная инфраструктура, уточнил главный конструктор инновационных автомобилей Сергей Назаренко.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Расширение географии международных перевозок беспилотными грузовиками «Камаз» в рамках СНГ возможно, но сдерживается отсутствием подготовленной инфраструктуры, сообщил ТАСС главный конструктор инновационных автомобилей ПАО «Камаз» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергей Назаренко.

«Расширение географии перевозок в рамках СНГ технически возможно при наличии спроса со стороны перевозчиков, однако сдерживается отсутствием подготовленной инфраструктуры», — сказал он.

Назаренко отметил, что в первую очередь необходимы стабильный навигационный сигнал и покрытие сети 4G на всем протяжении пути. Масштабирование грузоперевозок с использованием автономных транспортных средств допустимо только после комплексной подготовки дорожной инфраструктуры, подчеркнул он.

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