Правительство выделило 10,4 млрд тенге на новый спутник для Казахстана: деньги возьмут из резерва

«Реализация проекта обеспечит стабильную работу спутниковых сетей связи и телерадиовещания, а также позволит расширить доступ к Интернету в малонаселенных и удаленных населенных пунктах. Кроме того, будет повышен уровень информационной безопасности, укреплен технологический суверенитет Казахстана», — обещают в правительстве.