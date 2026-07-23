Правительство выделило 10,4 млрд тенге на новый спутник для Казахстана: деньги возьмут из резерва

Как рассказали в пресс-службе премьер-министра страны, из резерва правительства выделено 10,4 млрд теңге на проект по созданию космической системы связи KazSat-3R. Постановление уже подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Эти средства направят на создание нового спутника связи KazSat-3R, который должен заменить действующий космический аппарат KazSat-3. Сообщается, что плановый срок эксплуатации KazSat-3 завершается в 2029 году, а замещающий аппарат позволит обеспечить непрерывность работы национальной системы спутниковой связи.
«Реализация проекта обеспечит стабильную работу спутниковых сетей связи и телерадиовещания, а также позволит расширить доступ к Интернету в малонаселенных и удаленных населенных пунктах. Кроме того, будет повышен уровень информационной безопасности, укреплен технологический суверенитет Казахстана», — обещают в правительстве.
Отмечается, что сейчас системой связи KazSat пользуются крупнейшие отечественные операторы связи и государственные структуры. На базе системы оказываются услуги телерадиовещания, передачи данных, мобильной связи и доступа к Интернету. К ней подключены 19 операторов связи и более 2 млн абонентов телевещания.
«Создание спутника связи KazSat-3R и реализация новых проектов в сфере дистанционного зондирования Земли обеспечат дальнейшее развитие космической отрасли Казахстана, расширение ее технологических возможностей», — заверили в правительстве.
Напомним, в декабре 2025 года в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития страны сообщили, что в 2029 году будет осуществлена плановая замена спутника связи и вещания «KazSat-3».
Поэтому в АО «Республиканский центр космической связи» начали внутренний отбор потенциального поставщика для замещения спутника «KazSat-3» и установку новой системы — «KazSat-3R».