Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство выделило 10,4 млрд тенге на новый спутник для Казахстана: деньги возьмут из резерва

Казахстан выделит более 10 млрд тенге на создание космической системы связи KazSat-3R, так как эксплуатация KazSat-3 завершается в 2029 году, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как рассказали в пресс-службе премьер-министра страны, из резерва правительства выделено 10,4 млрд теңге на проект по созданию космической системы связи KazSat-3R. Постановление уже подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Эти средства направят на создание нового спутника связи KazSat-3R, который должен заменить действующий космический аппарат KazSat-3. Сообщается, что плановый срок эксплуатации KazSat-3 завершается в 2029 году, а замещающий аппарат позволит обеспечить непрерывность работы национальной системы спутниковой связи.

«Реализация проекта обеспечит стабильную работу спутниковых сетей связи и телерадиовещания, а также позволит расширить доступ к Интернету в малонаселенных и удаленных населенных пунктах. Кроме того, будет повышен уровень информационной безопасности, укреплен технологический суверенитет Казахстана», — обещают в правительстве.

Отмечается, что сейчас системой связи KazSat пользуются крупнейшие отечественные операторы связи и государственные структуры. На базе системы оказываются услуги телерадиовещания, передачи данных, мобильной связи и доступа к Интернету. К ней подключены 19 операторов связи и более 2 млн абонентов телевещания.

«Создание спутника связи KazSat-3R и реализация новых проектов в сфере дистанционного зондирования Земли обеспечат дальнейшее развитие космической отрасли Казахстана, расширение ее технологических возможностей», — заверили в правительстве.

Напомним, в декабре 2025 года в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития страны сообщили, что в 2029 году будет осуществлена плановая замена спутника связи и вещания «KazSat-3».

Поэтому в АО «Республиканский центр космической связи» начали внутренний отбор потенциального поставщика для замещения спутника «KazSat-3» и установку новой системы — «KazSat-3R».