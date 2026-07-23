Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Москвы в I полугодии

На рынке первичного жилья столицы всех классов (комфорт-, бизнес-, элитная недвижимость) Москвы в I полугодии 2026 года зарегистрировали 18,7 тыс. ДДУ, что на 32,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 27,7 тыс. ДДУ. Общая стоимость приобретенных квартир и апартаментов в строящихся домах за этот период составила 624 млрд рублей, что на 15,5% ниже, чем год назад — 738,4 млрд рублей. Средняя стоимость приобретенных квартир и апартаментов в столичных новостройках выросла за год на 23% — до 33,2 млн рублей против 27 млн рублей.