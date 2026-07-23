Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Москвы в I полугодии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Самая дешевая квартира в московских новостройках продана в первом полугодии 2026 года за 6 млн рублей, наиболее дорогая — за 1,9 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании «Метриум», которые есть в распоряжении ТАСС.
«Самый доступный реализованный лот комфорт-класса — студия площадью 22,4 кв. м за 6 млн руб. (Новокосино, ВАО), наиболее дорогой — многокомнатная квартира площадью 127,5 кв. м за 53,1 млн руб. (Метрогородок, ВАО)» — говорится в материалах. Восточный округ Москвы активно развивается, интенсивное формирование транспортной и социальной инфраструктуры позволяет рассчитывать на высокую капитализацию недвижимости, отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.
По данным аналитиков, дольщики массового сегмента первичного рынка в старых границах Москвы приобретили в январе-июне 2026 года 7 070 квартир и апартаментов общей стоимостью 144,7 млрд рублей. Средний бюджет сделки составил 20,5 млн рублей.
На рынке первичного жилья столицы всех классов (комфорт-, бизнес-, элитная недвижимость) Москвы в I полугодии 2026 года зарегистрировали 18,7 тыс. ДДУ, что на 32,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 27,7 тыс. ДДУ. Общая стоимость приобретенных квартир и апартаментов в строящихся домах за этот период составила 624 млрд рублей, что на 15,5% ниже, чем год назад — 738,4 млрд рублей. Средняя стоимость приобретенных квартир и апартаментов в столичных новостройках выросла за год на 23% — до 33,2 млн рублей против 27 млн рублей.
«Число сделок по ДДУ в I полугодии 2026 года на первичном рынке Москвы оказалось минимальным с 2018 года. Впрочем, сегодня есть предпосылки для постепенного восстановления покупательской активности. Во-первых, Центробанк последовательно сокращает ключевую ставку. Во-вторых, власти отложили решение об ужесточении семейной ипотеки и продолжают субсидировать адресные меры поддержки. Кроме того, девелоперы расширяют арсенал инструментов продаж и привлекают квалифицированных брокеров», — приводятся в материалах слова коммерческого директора компании «Метриум» Дмитрия Проскурина. В результате в июне впервые за полгода зафиксирован рост спроса. Также индикатором стабилизации ситуации служит увеличение числа сделок со сверхкрупным бюджетом — от 300 млн рублей.
Первичка в старых границах.
Покупатели первичного жилья бизнес-класса в старых границах Москвы в первом полугодии приобрели 9 275 квартир и апартаментов общей стоимостью 296 млрд рублей. Средний бюджет сделки составил 31,9 млн рублей. Самый доступный реализованный объект был продан в первом полугодии за 7,1 млн рублей — студия площадью 21 кв. м (Перово, ВАО), наиболее дорогой — многокомнатная квартира площадью 273,1 кв. м за 198,1 млн рублей. (Кунцево, ЗАО). На высокобюджетном рынке новостроек за указанный период приобретено 236 квартир и апартаментов общей стоимостью 54,6 млрд рублей. Средний бюджет сделки — 231,4 млн рублей. Самый доступный реализованный объект — однушка площадью 30,5 кв. м за 40,9 млн рублей. (Дорогомилово, ЗАО), самый дорогой — многокомнатная квартира площадью 364,5 кв. м за 1,9 млрд рублей. (Пресненский район, ЦАО).