На левом берегу Иртыша начали строительство моста Северного обхода Омска

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о ходе строительства Северного обхода Омска. Как заявил глава региона, работы идут хорошими темпами.
«Строительство Северного обхода Омска идет хорошими темпами. На левый берег строящегося моста через Иртыш завезли первые металлоконструкции, изготовленные на нашем омском предприятии “ЗМК “Мост”. Всего проект, который мы реализуем благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, включает два моста через Иртыш и Омь, пять развязок и 19 путепроводов. Трасса станет частью маршрута “Россия””, — сообщил губернатор.
Отметим, ООО «ЗМК “Мост” зарегистрировано как самостоятельное юридческое лицо в 2017 году с пропиской в поселке Горячий Ключ Омского района. Среднесписочная численность сотрудников предприятия на конец 2025 года составила 1 494 человека.
Напомним, Северный обход Омска — один из крупнейших инфраструктурных проектов региона. Сметная стоимость реализации составляет 107,8 млрд рублей, из которых более 72,7 млрд рублей выделены в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Строительство официально стартовало в октябре 2025 года. К 2028 году планируется возвести около 66 километров дороги, включая два моста через Иртыш и Омь, пять развязок и 19 путепроводов. Северный обход свяжет федеральные трассы Р-402 (Омск — Тюмень) и Р-254 «Иртыш» (Омск — Новосибирск) и сократит путь между Тюменью и Новосибирском примерно на 20 километров.
Концессионером проекта выступает ООО «ИНФРАГЧП-А» — дочерняя структура «Газпромбанка». Однако, как ранее сообщал «СуперОмск», компания фиксирует убытки с момента основания в 2021 году. По итогам 2025 года убытки достигли 118,5 млн рублей, тогда как в первый год они составляли лишь 62 тысячи рублей. Выручка компании не раскрывается. Юридический адрес концессионера за время существования менялся несколько раз: с Москвы на Омск, затем на Санкт-Петербург и вновь на Омск.