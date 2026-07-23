Россиянам назвали способ защиты средств на счете

Самым распространенным, но не самым надежным методом остается SMS-подтверждение — оно подвержено фишинговым атакам. Лучше использовать генераторы кодов, не зависящие от связи. Главный приоритет — защита почты, а «Госуслуги» требуют уровня безопасности, как у банковского приложения. В соцсетях и мессенджерах дополнительная защита не даст мошенникам писать от вашего имени, сказала Голяева.