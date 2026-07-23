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Россиянам назвали способ защиты средств на счете

Финансист Голяева: двухфакторная идентификация поможет защитить деньги на счете.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы сохранить деньги, прежде всего нужно обезопасить свою цифровую среду — почтовые ящики, аккаунт на «Госуслугах» и мессенджеры. Об этом напомнила финансист Елена Голяева.

«Двухфакторная аутентификация работает как второй замок. Сначала человек вводит пароль или PIN-код. Затем подтверждает вход телефоном, отпечатком пальца или лицом. Даже если пароль украден, одного его уже недостаточно», — рассказала эксперт для агентства «Прайм».

Самым распространенным, но не самым надежным методом остается SMS-подтверждение — оно подвержено фишинговым атакам. Лучше использовать генераторы кодов, не зависящие от связи. Главный приоритет — защита почты, а «Госуслуги» требуют уровня безопасности, как у банковского приложения. В соцсетях и мессенджерах дополнительная защита не даст мошенникам писать от вашего имени, сказала Голяева.

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