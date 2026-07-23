«Ведомости»: операторы связи отметили снижение потребления мобильного интернета

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Операторы сотовой связи зафиксировали сокращение потребления мобильного интернета в некоторых регионах страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрошенных операторов.
Представители «Сбермобайла» сообщили изданию о снижении мобильного трафика в первом полугодии 2026 года на 22%. В отдельных регионах, например в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, объем потребления сотового интернета снизился более чем на 40%. В Москве и Московской области интернет-трафик сократился на 30%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 18%.
По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, на конец 2025 года к интернету были подключены 171,8 млн абонентов мобильной связи. Отмечается, что в сегменте мобильного интернета превалируют физические лица, которые составляют 92,7% всех абонентов и генерируют 93,6% трафика из общего объема в 46,1 Эбайт.
В T2 и «Билайне» также наблюдают незначительный рост мобильного трафика на абонента в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Там добавили, что в 2024 году среднее потребление мобильного интернета на одного абонента в сети «Т-мобайла» было 205 ГБ в год (17 ГБ в месяц), с конца 2025 года значительного падения в компании не зафиксировано.