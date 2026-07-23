«Ведомости»: операторы связи отметили снижение потребления мобильного интернета

В T2 и «Билайне» также наблюдают незначительный рост мобильного трафика на абонента в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Там добавили, что в 2024 году среднее потребление мобильного интернета на одного абонента в сети «Т-мобайла» было 205 ГБ в год (17 ГБ в месяц), с конца 2025 года значительного падения в компании не зафиксировано.