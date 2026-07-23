Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Запорожье хотят законодательно поддержать страхование малого бизнеса

Речь идет о поручении для страховых компаний, которые должны будут адаптировать свои условия для работы в регионе.

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Заксобрание Запорожской области подготовит законодательную инициативу, которая поможет страховым компаниям работать с малым бизнесом. Об этом ТАСС заявил председатель парламента региона Виктор Емельяненко.

«Законодательная инициатива поможет в работе страховых компаний с малым бизнесом. [Губернатор Запорожской области] Евгений Витальевич Балицкий неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне — он был услышан. По итогам совещания первый заместитель председателя Совета Федерации Яцкин дал поручение, зафиксированное в протоколе, чтобы страховые компании адаптировали свои условия для Запорожской области. Наша страховая инициатива обязательно будет реализована», — рассказал Емельяненко.

В начале 2026 года Балицкий, выступая на заседании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ при Совете Федерации, предложил расширить и усовершенствовать механизм страхования и компенсации военных рисков для бизнеса в регионах Донбасса и Новороссии, добавив в перечень объекты МСП, ТЭК, сельскохозяйственной и торгово-складской инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше