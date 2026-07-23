На Запорожье хотят законодательно поддержать страхование малого бизнеса

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Заксобрание Запорожской области подготовит законодательную инициативу, которая поможет страховым компаниям работать с малым бизнесом. Об этом ТАСС заявил председатель парламента региона Виктор Емельяненко.
«Законодательная инициатива поможет в работе страховых компаний с малым бизнесом. [Губернатор Запорожской области] Евгений Витальевич Балицкий неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне — он был услышан. По итогам совещания первый заместитель председателя Совета Федерации Яцкин дал поручение, зафиксированное в протоколе, чтобы страховые компании адаптировали свои условия для Запорожской области. Наша страховая инициатива обязательно будет реализована», — рассказал Емельяненко.
В начале 2026 года Балицкий, выступая на заседании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ при Совете Федерации, предложил расширить и усовершенствовать механизм страхования и компенсации военных рисков для бизнеса в регионах Донбасса и Новороссии, добавив в перечень объекты МСП, ТЭК, сельскохозяйственной и торгово-складской инфраструктуры.