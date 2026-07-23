Экономист Холод: в июле подешевела свинина, картофель и грунтовые овощи

Экономист Леонид Холод объяснил, почему цены на некоторые категории продуктов снизились и что подешевело в июле.
Второй летний месяц показал, что снизились цены на свинину, они сократились на фоне снижения покупательской активности и избытка предложения со стороны производителей.
Эксперт отметил, что снижение стоимости будет носить временный характер, но этим можно воспользоваться, закупив впрок небольшой объем мяса. Без ажиотажа можно купить гречку и рис, так как урожай в этом году прогнозируется не самый богатый. Стоит сделать запасы, пока дешево.
Так же, можно купить несколько лотков с разделкой курицы, цены на это мясо тоже пока держатся на доступном уровне. Так как в данном сегменте тоже наблюдается легкое перепроизводство.
В меню курица и свинина более-менее сопоставимы как источник животного белка, к тому же, они находятся в одной ценовой политике, все остальное сильно дороже.
— Снижение спроса и инфляция заставляют производителей пересматривать ценовую политику, — отметил экономист в беседе с Life.ru. — Компании в птицеводстве и свиноводстве месяц назад уже предпринимали попытки повысить стоимость продукции, однако рынок не поддержал эти изменения. Как только вы повышаете цены, товар сразу становится товаром эластичного спроса. Эластичный спрос — это зависимость объема реализации от уровня цен.
В июле на 21% упали цены на картофель, максимально доступны грунтовые овощи: капуста, свекла, морковка, лук.
С начала лета сливочное масло в России подешевело на 1,54%, с 1118,95 ₽ до 1101,68 ₽ за килограмм. Из-за этого «блинная» инфляция — то есть изменение цен на корзину из муки, масла, яиц, сахара и других продуктов — составила −0,16%, пишет aif.ru.
Ранее, депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой запретить торговым точкам делать наценку на базовые продукты выше 10%.
— Сейчас накрутки в супермаркетах доходят до 250%. ФАС признавала, что наценки на хлеб достигают 100%, — сказал депутат в беседе с «Газета.Ru».