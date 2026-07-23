Экономист Холод: в июле подешевела свинина, картофель и грунтовые овощи

Эксперт отметил, что снижение стоимости будет носить временный характер, но этим можно воспользоваться, закупив впрок небольшой объем мяса. Без ажиотажа можно купить гречку и рис, так как урожай в этом году прогнозируется не самый богатый. Стоит сделать запасы, пока дешево.