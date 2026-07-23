Заемщики с просрочкой выбирают альтернативу банкротству

Чаще всего программами помощи банка пользуются владельцы автокредитов и кредитных карт, самый популярный продукт финансового урегулирования — реструктуризация. Средний размер задолженности у таких клиентов составляет 650 тыс. рублей. Среди ключевых преимуществ финансового урегулирования — сохранение кредитной истории, доступ к банковским сервисам и более быстрое восстановление платежеспособности. При этом процедура банкротства связана с рядом существенных ограничений, включая ухудшение кредитной истории на срок до 5 лет, ограничения на распоряжение имуществом и доходами, а также карьерные ограничения. Для раннего выявления финансовых трудностей ВТБ использует технологии искусственного интеллекта. Модели анализируют поведение клиентов и позволяют выявлять признаки предбанкротного состояния до возникновения серьезной просрочки. Это дает возможность заранее предложить меры поддержки и предотвратить переход к процедуре банкротства. Такой подход ежегодно помогает избежать банкротства около 4 тыс. клиентов.