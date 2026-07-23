Цены на бензин и дизель вновь скаканули на волгоградских АЗС

В Волгоградской области за период с 7 по 13 июля вновь резко выросли цены почти на все виды бензина. По данным Росстата, средняя цена автомобильного топлива увеличилась на 64 копейки за литр. Для сравнения: на предыдущей неделе средний ценник на него скаканул на 1,5 рубля. То есть, хотя и немного, но темпы роста стоимости автомобильного топлива снизились.