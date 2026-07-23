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Стоимость Brent превысила $96 за баррель впервые с начала июня

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше $96 за баррель впервые с 8 июня. По данным на 7:56 мск, показатель рос на 5,5% и составлял $96,03, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше $96 за баррель впервые с 8 июня. По данным на 7:56 мск, показатель рос на 5,5% и составлял $96,03, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 1,5% — до $88,1 за баррель.

Сегодня ночью правящие на севере Йемена хуситы заявили, что ударили по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии — Encela и Laylia. По словам представителей движения, суда нарушили запрет на морское судоходство.

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