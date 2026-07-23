Почти 500 бабушек и дедушек Приморья получают пособие по уходу за внуками

В Приморском крае около 500 бабушек и дедушек оформили пособие по уходу за детьми до полутора лет. То есть выплата по уходу за ребенком полагается не обязательно маме, но и любому другому родственнику, который фактически заботится о малыше — отцам, бабушкам, дедушкам или опекунам. При этом пособие получает только один человек, даже если в уходе участвуют несколько членов семьи. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России.