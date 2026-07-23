Готовы на все 67: Сбер представил новые дизайны детской СберКарты к первому сентября

Если у ребёнка уже есть детская СберКарта, родителям достаточно открыть Совместный платежный счёт или поделиться текущим счетом с супругой или супругом: кешбэк за школьные покупки начнёт начисляться автоматически. Если карты пока нет, её можно бесплатно оформить ребёнку от 6 до 13 лет — в СберБанк Онлайн или в удобном отделении банка. Новые владельцы детской СберКарты смогут получить дополнительную выгоду при покупке товаров к школе. За время действия предложения одна семья сможет вернуть до 4 000 рублей бонусами Спасибо.