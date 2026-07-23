Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росстат сообщил о снижении производства нефтепродуктов в июне

Производство нефтепродуктов в июне 2026 года сократилось почти на 22% в годовом выражении, сообщил Росстат. На сегодня ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов частично стабилизировалась, утверждают в правительстве.

Источник: РБК

Индекс производства нефтепродуктов в России (в составе общего индекса промышленного производства) в июне 2026 года упал на 21,8% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, следует из данных Росстата, представленных 22 июля. В мае годовое снижение по нефтепродуктам оценивалось в 13,5%.

За месяц (относительно мая 2026 года) выпуск нефтепродуктов в стране сократился на 12,1% (объемы как есть, без поправки на календарный и сезонный фактор).

Ежемесячные индексы производства считаются Росстатом как отношение стоимостей «корзины» товаров-представителей (произведенное количество, умноженное на цену) в постоянных ценах базисного периода (сейчас это 2023 год).

Российские власти не публикуют информацию о производстве нефтепродуктов в натуральном выражении на основании решения правительства.

Также 22 июля Росстат сообщил, что потребительские цены на автомобильный бензин в стране за неделю, завершившуюся 20 июля, выросли на 1,7% — замедление по сравнению с темпом предыдущей отчетной недели (2,3%). Цены на дизельное топливо выросли на 1,9% после роста на 3,2% неделей ранее.

Вице-премьер Александр Новак 21 июля заявил, что «частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения [по продаже топлива]». В отдельных регионах сохраняется напряженная ситуация, уточнил Новак. Вице-премьер указал, что результат дают меры по стабилизации топливного рынка, включая запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта, увеличение объемов производства и перенос сроков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Трудности на топливном рынке носят временный характер, заявил президент Владимир Путин.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше