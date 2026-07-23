Росстат сообщил о снижении производства нефтепродуктов в июне

Индекс производства нефтепродуктов в России (в составе общего индекса промышленного производства) в июне 2026 года упал на 21,8% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, следует из данных Росстата, представленных 22 июля. В мае годовое снижение по нефтепродуктам оценивалось в 13,5%.