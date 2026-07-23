Росстат сообщил о снижении производства нефтепродуктов в июне

Индекс производства нефтепродуктов в России (в составе общего индекса промышленного производства) в июне 2026 года упал на 21,8% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, следует из данных Росстата, представленных 22 июля. В мае годовое снижение по нефтепродуктам оценивалось в 13,5%.
За месяц (относительно мая 2026 года) выпуск нефтепродуктов в стране сократился на 12,1% (объемы как есть, без поправки на календарный и сезонный фактор).
Ежемесячные индексы производства считаются Росстатом как отношение стоимостей «корзины» товаров-представителей (произведенное количество, умноженное на цену) в постоянных ценах базисного периода (сейчас это 2023 год).
Российские власти не публикуют информацию о производстве нефтепродуктов в натуральном выражении на основании решения правительства.
Также 22 июля Росстат сообщил, что потребительские цены на автомобильный бензин в стране за неделю, завершившуюся 20 июля, выросли на 1,7% — замедление по сравнению с темпом предыдущей отчетной недели (2,3%). Цены на дизельное топливо выросли на 1,9% после роста на 3,2% неделей ранее.
Вице-премьер Александр Новак 21 июля заявил, что «частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения [по продаже топлива]». В отдельных регионах сохраняется напряженная ситуация, уточнил Новак. Вице-премьер указал, что результат дают меры по стабилизации топливного рынка, включая запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта, увеличение объемов производства и перенос сроков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Трудности на топливном рынке носят временный характер, заявил президент Владимир Путин.