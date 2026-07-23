Стоимость купленных при расселении аварийного жилья квартир посчитают по-новому

Депутаты Госдумы России защитили права собственников квартир в аварийных домах, подлежащих расселению в рамках проектов комплексного развития территории. Парламентарии поддержали закон, согласно которому стоимость жилья теперь будут рассчитывать по новым правилам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно поправкам в закон, стоимость жилья, приобретенного по КРТ, теперь будут определять не ранее чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора КРТ. Ранее стоимость рассчитывали в момент заключения договора — задолго до фактического выкупа квартиры у собственника. При этом между оценкой жилья и фактическим переездом могло пройти несколько лет. За это время стоимость квадратного метра повышалась, и человек получал компенсацию по старым ценам.
Теперь при нарушении срока, будут переоценивать жилье, и собственникам будут выплачивать максимально близкую к реальной рыночной цене на момент выкупа компенсацию.