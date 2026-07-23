Стоимость купленных при расселении аварийного жилья квартир посчитают по-новому

Согласно поправкам в закон, стоимость жилья, приобретенного по КРТ, теперь будут определять не ранее чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора КРТ. Ранее стоимость рассчитывали в момент заключения договора — задолго до фактического выкупа квартиры у собственника. При этом между оценкой жилья и фактическим переездом могло пройти несколько лет. За это время стоимость квадратного метра повышалась, и человек получал компенсацию по старым ценам.