В Москве обсудили перспективы роботизации столичных предприятий

В правительстве Москвы прошел круглый стол по перспективам роботизации и системным барьерам для внедрения роботов на столичных предприятиях, а также выработке эффективных моделей взаимодействия участников рынка. Мероприятие объединило представителей власти города, поставщиков и интеграторов роботизированных решений.
На данный момент производительность труда в столице в 1,7 раза выше, чем в среднем по стране, отметила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе выступления на круглом столе.
По ее словам, столичные власти понимают, что в условиях дефицита кадров и повышения стоимости труда переход к новой фазе роста без технологических решений и роботизации невозможен. «Экономика Москвы на 85% представлена сферой услуг, поэтому большой потенциал для роботизации мы видим не только в промышленности, но также в торговле, логистике, транспорте и других отраслях, — подчеркнула вице-мэр. — Наша задача — вместе с участниками рынка оценить потенциал роботизации в столице и выявить существующие барьеры для максимального внедрения роботов во все сферы городской экономики».
Участники круглого стола также отметили, что интерес бизнеса к роботизации растет, однако значительная часть запросов не переходит в реальные проекты. Среди ключевых причин были названы недостаточная информированность бизнеса о существующих технологиях и успешных практиках, а также отсутствие у предприятий необходимой инфраструктуры для внедрения роботизированных решений. Эксперты обратили внимание на недостаток серийных типовых решений, позволяющих сократить сроки и стоимость внедрения, дефицит интеграторов полного цикла, высокую стоимость первого проекта и большие издержки в ходе предпроектной подготовки и аудита процессов на предприятиях.
Для ускорения роботизации участники мероприятия предложили ряд необходимых шагов: развитие инфраструктуры рынка, создание единой базы отечественных технологий и совершенствование системы подготовки инженерных кадров. Эксперты также отметили важность формирования постоянного диалога между поставщиками технологий, интеграторами, собственниками предприятий и органами власти.
Отметим, что часть предложений экспертов в ходе круглого стола уже реализуется столичными властями совместно с экспертами АНО «Мосстратегия». Например, участникам проекта «Производительность труда», который реализуется в городе с 2022 года, доступны образовательные курсы по основам робототехники и экспертная поддержка на всех этапах внедрения роботов, от диагностики процессов до интеграции технологий, сформирована база из более чем 250 инструментов повышения эффективности для разных отраслей, значительная часть которых представлена решениями по цифровизации и роботизации. Также создана база поставщиков и интеграторов цифровых решений — более 200 компаний с хорошей репутацией. А для знакомства столичных предприятий с лучшими мировыми практиками внедрения роботов в промышленность, услуги и другие отрасли правительство Москвы проводит зарубежные деловые миссии.
Ранее глава города Сергей Собянин сообщил, что экономический эффект для участников проекта «Производительность труда» за четыре года составил более 15 млрд руб.