В Москве обсудили перспективы роботизации столичных предприятий

Отметим, что часть предложений экспертов в ходе круглого стола уже реализуется столичными властями совместно с экспертами АНО «Мосстратегия». Например, участникам проекта «Производительность труда», который реализуется в городе с 2022 года, доступны образовательные курсы по основам робототехники и экспертная поддержка на всех этапах внедрения роботов, от диагностики процессов до интеграции технологий, сформирована база из более чем 250 инструментов повышения эффективности для разных отраслей, значительная часть которых представлена решениями по цифровизации и роботизации. Также создана база поставщиков и интеграторов цифровых решений — более 200 компаний с хорошей репутацией. А для знакомства столичных предприятий с лучшими мировыми практиками внедрения роботов в промышленность, услуги и другие отрасли правительство Москвы проводит зарубежные деловые миссии.