Задержан предполагаемый организатор крупнейшей сети «бумажного» НДС

Предполагаемый организатор крупнейшей в России теневой схемы «бумажного» НДС задержан в рамках совместной операции ФНС и правоохранительных органов, сообщили РБК два источника, близких к следствию. Один из собеседников РБК уточнил, что задержанного зовут Александр Осин. В данный момент идет работа по организации его экстрадиции в Россию, отметил он.
По данным ЕГРЮЛ, человек с такими именем, фамилией и отчеством является учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук (специализируется на информационных технологиях и вычислительной технике), а также собственником зарегистрированной в том же городе ООО «Справочная 055» (работает в сфере налогового консультирования). У «Справочной 055» один сотрудник. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В прошлом году у нее отражена нулевая выручка, тем не менее «Справочная 055» работает уже 27 лет.
По делу теневой сети «бумажного» НДС задержан именно Александр Осин, связанный со «Справочной 055», подтвердил источник РБК, близкий к следствию.
РБК направил запросы по электронным адресам ООО «Контер» и ООО «Справочная 055», указанным в сервисе Rusprofile.
По данным источников РБК, налоговики выявили более 35 тыс. клиентов нелегальной сети.
Что стало известно налоговикам в процессе расследования, кто из крупных компаний пользовался теневой триллионной схемой и что теперь грозит им и их клиентам, среди которых крупнейшие российские компании и глобальные корпорации, — читайте в 11:00 в подписке РБК.
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