Задержан предполагаемый организатор крупнейшей сети «бумажного» НДС

По данным ЕГРЮЛ, человек с такими именем, фамилией и отчеством является учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук (специализируется на информационных технологиях и вычислительной технике), а также собственником зарегистрированной в том же городе ООО «Справочная 055» (работает в сфере налогового консультирования). У «Справочной 055» один сотрудник. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В прошлом году у нее отражена нулевая выручка, тем не менее «Справочная 055» работает уже 27 лет.