В Волгоградской области в сезон овощей дорожают огурцы

За неделю огурцы прибавили в цене 4,4%. Сейчас за килограмм в магазинах просят почти 90 рублей. А вот помидоры, которые зимой стоили больше, наоборот, подешевели. Их цена упала на 9,5% — теперь килограмм можно купить за 140 рублей. Дешевеют и другие овощи. Свекла стала доступнее на 6,9%, картофель сбросил 6,2%.