Глава Татарстана Минниханов призвал соблюдать жесткую финансовую дисциплину

В первом полугодии 2026 года доходы бюджета Татарстана выросли на 11%, а госдолг сократился на 24 миллиардов рублей. Однако раис региона Рустам Минниханов отметил, что это не повод для спокойствия.
Годовой план по сборам выполнен на 54,4%. Минниханов подчеркнул необходимость запаса прочности из-за рисков.
Глава республики указал на неэффективную работу министерств и муниципалитетов по взысканию налоговой задолженности, составляющей 12,5 миллиарда рублей, из них 6,5 миллиарда — от банкротов. Он призвал усилить контроль за самозанятыми, бороться с неформальной занятостью и соблюдать жесткую финансовую дисциплину.
Напомним, Татарстан готов списать большую часть долга Казани по Универсиаде-2013. Речь идет о сумме в 20,03 миллиарда рублей.