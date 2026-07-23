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Глава Татарстана Минниханов призвал соблюдать жесткую финансовую дисциплину

Снижение поступлений налога на прибыль предприятий вызвало поручение проработать проблемы индивидуально.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

В первом полугодии 2026 года доходы бюджета Татарстана выросли на 11%, а госдолг сократился на 24 миллиардов рублей. Однако раис региона Рустам Минниханов отметил, что это не повод для спокойствия.

Годовой план по сборам выполнен на 54,4%. Минниханов подчеркнул необходимость запаса прочности из-за рисков.

Глава республики указал на неэффективную работу министерств и муниципалитетов по взысканию налоговой задолженности, составляющей 12,5 миллиарда рублей, из них 6,5 миллиарда — от банкротов. Он призвал усилить контроль за самозанятыми, бороться с неформальной занятостью и соблюдать жесткую финансовую дисциплину.

Напомним, Татарстан готов списать большую часть долга Казани по Универсиаде-2013. Речь идет о сумме в 20,03 миллиарда рублей.

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