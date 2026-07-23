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На КАМАЗе назвали условие запуска беспилотных грузовиков в СНГ

Запуск международных перевозок беспилотными грузовиками КАМАЗа в странах СНГ потребует подготовки дорожной и телекоммуникационной инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко.

«Расширение географии перевозок в рамках СНГ технически возможно при наличии спроса со стороны перевозчиков, однако сдерживается отсутствием подготовленной инфраструктуры», — сказал он.

В частности, для движения автономных грузовиков необходимо обеспечить стабильный навигационный сигнал и покрытие сети 4G на всем протяжении маршрута. Назаренко добавил, что масштабирование таких перевозок станет возможным после комплексной подготовки дорожной инфраструктуры.

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