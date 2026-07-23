Треть татарстанских предприятий работает в убыток

В Татарстане в первом полугодии 2026 года налоговые поступления превысили 800 миллиардов рублей, увеличившись на 5% по сравнению с прошлым годом. Заметный рост наблюдался по АУСН (3,4 миллиарда рублей, в 19 раз больше, чем в 2025 году), налогу на прибыль (150,6 миллиарда, +20%), налогу на профессиональный доход (2,4 миллиарда, +19,1%) и налогу на имущество организаций (26,7 миллиарда, +17,7%), сообщает ФНС по Татарстану.
Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых снизились на 5,4% (293,1 миллиарда), НДС и НДФЛ выросли до 261,4 и 104,8 миллиарда рублей соответственно. Налоговые поступления от предприятий в добыче полезных ископаемых снизились на 34,3%, в химической отрасли — на 20,2%, в строительстве — на 43,4%.
Убытки организаций на 1 апреля 2026 года составили 75 миллиардов рублей, что вдвое больше, чем в 2025 году. Причиной стало снижение цен на нефть. Компании «Татнефть», ТАНЕКО и ТАИФ-НК перечислили в бюджет 16, 2,5 и 1,2 миллиарда рублей соответственно.
Задолженность организаций на 1 июля составила 12,5 миллиарда рублей, две трети из которых — налог на прибыль и НДФЛ. Рост задолженности связан с неэффективным взысканием. Начальникам трудовых инспекций поручили активизировать работу по взысканию долгов с участием всех ведомств и муниципалитетов.
Напомним, Татарстан потерял 1,5 тысячи компаний за полгода. Республика заняла девятое место в России по сокращению корпоративного сектора.