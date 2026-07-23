Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Треть татарстанских предприятий работает в убыток

Этот показатель на 1 апреля 2026 года составил 75 миллиардов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в первом полугодии 2026 года налоговые поступления превысили 800 миллиардов рублей, увеличившись на 5% по сравнению с прошлым годом. Заметный рост наблюдался по АУСН (3,4 миллиарда рублей, в 19 раз больше, чем в 2025 году), налогу на прибыль (150,6 миллиарда, +20%), налогу на профессиональный доход (2,4 миллиарда, +19,1%) и налогу на имущество организаций (26,7 миллиарда, +17,7%), сообщает ФНС по Татарстану.

Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых снизились на 5,4% (293,1 миллиарда), НДС и НДФЛ выросли до 261,4 и 104,8 миллиарда рублей соответственно. Налоговые поступления от предприятий в добыче полезных ископаемых снизились на 34,3%, в химической отрасли — на 20,2%, в строительстве — на 43,4%.

Убытки организаций на 1 апреля 2026 года составили 75 миллиардов рублей, что вдвое больше, чем в 2025 году. Причиной стало снижение цен на нефть. Компании «Татнефть», ТАНЕКО и ТАИФ-НК перечислили в бюджет 16, 2,5 и 1,2 миллиарда рублей соответственно.

Задолженность организаций на 1 июля составила 12,5 миллиарда рублей, две трети из которых — налог на прибыль и НДФЛ. Рост задолженности связан с неэффективным взысканием. Начальникам трудовых инспекций поручили активизировать работу по взысканию долгов с участием всех ведомств и муниципалитетов.

Напомним, Татарстан потерял 1,5 тысячи компаний за полгода. Республика заняла девятое место в России по сокращению корпоративного сектора.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше