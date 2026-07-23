Треть татарстанских предприятий работает в убыток

В Татарстане в первом полугодии 2026 года налоговые поступления превысили 800 миллиардов рублей, увеличившись на 5% по сравнению с прошлым годом. Заметный рост наблюдался по АУСН (3,4 миллиарда рублей, в 19 раз больше, чем в 2025 году), налогу на прибыль (150,6 миллиарда, +20%), налогу на профессиональный доход (2,4 миллиарда, +19,1%) и налогу на имущество организаций (26,7 миллиарда, +17,7%), сообщает ФНС по Татарстану.