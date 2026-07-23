FT рассказала об угрозе топливного кризиса в США

Американские энергетические компании нарастили экспорт нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и авиакеросина, до рекордных уровней, после того как Иран перекрыл Ормузский пролив. Высокая загрузка нефтеперерабатывающих мощностей помогла обеспечить бесперебойные поставки на рынок и способствовала росту котировок таких компаний, как Valero и Marathon Petroleum: с начала года их акции подорожали почти вдвое.