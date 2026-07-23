Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена газа в Европе впервые с марта превысила $750 за 1 тыс. куб. м

На европейских биржах фиксируют рост стоимости газа.

Источник: Комсомольская правда

Впервые с 19 марта цена газа на бирже в Европе превысила $750 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Резкий скачок был зафиксирован в условиях очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке. При этом стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до уровня около $756 за 1 тыс. куб. М. Рост котировок с начала дня превышал один процент.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за надвигающегося «цунами» энергетического кризиса и отказа от российского газа.

Цены на природный газ в Европе достигли четырехмесячного максимума на фоне эскалации конфликта вокруг Ормузского пролива. Газ в Европе подорожал до €60 на фоне ударов США по Ирану.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше