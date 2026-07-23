Цена газа в Европе впервые с марта превысила $750 за 1 тыс. куб. м

Резкий скачок был зафиксирован в условиях очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке. При этом стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до уровня около $756 за 1 тыс. куб. М. Рост котировок с начала дня превышал один процент.