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Госдолг Татарстана составил 74 млрд рублей

Объем государственного долга Татарстана по состоянию на 1 июля составил 74 млрд руб., что на 23,46 млрд руб. меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Снижение задолженности связано преимущественно со списанием части реструктурированных бюджетных кредитов в рамках федерального механизма списания двух третей долгов регионов перед федеральным бюджетом.

Основную часть долга составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам — 66,4 млрд руб., еще 7,64 млрд руб. приходится на государственные гарантии.

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