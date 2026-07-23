Госдолг Татарстана составил 74 млрд рублей

Снижение задолженности связано преимущественно со списанием части реструктурированных бюджетных кредитов в рамках федерального механизма списания двух третей долгов регионов перед федеральным бюджетом.
Основную часть долга составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам — 66,4 млрд руб., еще 7,64 млрд руб. приходится на государственные гарантии.
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