Биржевые цены на газ в ЕС превысили 750 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в четверг пошли вверх и впервые с 23 марта преодолели отметку в 750 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Августовские фьючерсы по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба в Нидерландах — открыли торги у отметки 741,1 доллара, прибавив 0,5%. К 9:00 по московскому времени котировки поднялись до 754,5 доллара — рост составил уже 2,3% относительно расчетной цены предыдущего торгового дня, которая находилась на уровне 737,6 доллара.
До этого газета Financial Times писала, что странам-членам ЕС могут разрешить транзит российского сжиженного природного газа в третьи государства. По данным дипломатических источников, эта мера будет действовать в течение года с возможностью дальнейшего продления.
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