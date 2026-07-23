Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биржевые цены на газ в ЕС превысили 750 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в четверг пошли вверх и впервые с 23 марта преодолели отметку в 750 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в четверг пошли вверх и впервые с 23 марта преодолели отметку в 750 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба в Нидерландах — открыли торги у отметки 741,1 доллара, прибавив 0,5%. К 9:00 по московскому времени котировки поднялись до 754,5 доллара — рост составил уже 2,3% относительно расчетной цены предыдущего торгового дня, которая находилась на уровне 737,6 доллара.

До этого газета Financial Times писала, что странам-членам ЕС могут разрешить транзит российского сжиженного природного газа в третьи государства. По данным дипломатических источников, эта мера будет действовать в течение года с возможностью дальнейшего продления.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше