В Новосибирске выявили чёрных кредиторов и схему с доходом в 99%

«Если компания оказалась в предупредительном списке — это официальное предостережение о том, что финансовый регулятор увидел признаки незаконной работы на финансовом рынке. Чаще всего это значит, что она выдаёт себя за лицензированную и кредитует потребителей, не являясь профессиональным кредитором», — пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.