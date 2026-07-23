В Новосибирске выявили чёрных кредиторов и схему с доходом в 99%

В мае-июне 2026 года специалисты Сибирского главного управления Банка России выявили в Новосибирской области трёх нелегальных участников финансового рынка. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.
Две компании, исключённые из официального реестра, продолжали выдавать займы под старыми названиями, хотя были обязаны прекратить деятельность. Третья организация публично привлекала деньги граждан в автобизнес и сферу отдыха, обещая доход до 99% годовых, не имея на это разрешения.
«Если компания оказалась в предупредительном списке — это официальное предостережение о том, что финансовый регулятор увидел признаки незаконной работы на финансовом рынке. Чаще всего это значит, что она выдаёт себя за лицензированную и кредитует потребителей, не являясь профессиональным кредитором», — пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.
Все три организации внесены в предупредительный список регулятора. Чёрные кредиторы могут назначать чрезмерно высокие ставки и штрафы, а также реализовывать заложенное имущество даже без просрочек.
При незаконном привлечении инвестиций существует риск полной потери средств. С начала года в области выявили семь нелегальных кредиторов и две организации с признаками незаконного привлечения инвестиций. Специалисты призывают жителей проверять компании в реестре Банка России перед обращением.