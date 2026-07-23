Более половины ранее занятых в теневом секторе нижегородцев легализовали свой труд с начала 2026 года

Наибольшее число случаев выявляется в строительстве, розничной торговле, общепите, а также в сфере услуг и клининге — из‑за сезонности, высокой текучести кадров и нестандартных форматов занятости. Для работников неофициальное трудоустройство означает отсутствие доплат за ночные смены, выходные и праздники, отсутствие официального стажа для пенсии, а также сложности с кредитами, визами и другими жизненными вопросами. Работодателям нелегальные схемы грозят административной ответственностью, доначислением налогов и взносов, а в отдельных случаях — уголовной ответственностью.