Более половины ранее занятых в теневом секторе нижегородцев легализовали свой труд с начала 2026 года

Более половины нижегородцев, ранее работавших в теневом секторе, легализовали труд в первом полугодии 2026 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
По итогам системной работы по снижению теневой занятости выявлено свыше 4,9 тыс. человек с признаками неоформленного трудоустройства; из них 2,7 тыс. уже оформили отношения официально. С 1 515 гражданами заключены трудовые договоры, 892 зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, 306 — как самозанятые, ещё 6 человек оформили договоры ГПХ.
С августа 2024 года в регионе работает межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости, которую курирует замгубернатора Егор Поляков. Он подчеркнул, что легализация — это защита прав работников: оплачиваемые больничные и отпуска, социальные гарантии, доступ к пенсии и правовой защите. Проблема сохраняется в сезонных отраслях, поэтому регион намерен удерживать темпы и усиливать взаимодействие с налоговой службой.
Наибольшее число случаев выявляется в строительстве, розничной торговле, общепите, а также в сфере услуг и клининге — из‑за сезонности, высокой текучести кадров и нестандартных форматов занятости. Для работников неофициальное трудоустройство означает отсутствие доплат за ночные смены, выходные и праздники, отсутствие официального стажа для пенсии, а также сложности с кредитами, визами и другими жизненными вопросами. Работодателям нелегальные схемы грозят административной ответственностью, доначислением налогов и взносов, а в отдельных случаях — уголовной ответственностью.
Министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин сообщил о комплексном подходе: работа комиссий, взаимодействие с налоговой, консультации для работодателей и граждан, контроль за соблюдением трудового законодательства. Оперативный штаб при министерстве позволяет своевременно выявлять нарушения и принимать меры для защиты прав граждан. С начала работы комиссии выявлено более 24 тыс. человек с признаками нелегальной занятости, из них официально трудоустроено 12,8 тыс.
Ситуация с теневой занятостью остается на контроле. Всего с начала работы комиссии с признаками нелегальной занятости выявлено более 24 тысяч человек, из них официально трудоустроено 12,8 тысячи человек.
Ранее президент России Владимир Путин обозначил «обеление» экономики как одну из ключевых задач на 2026 год.